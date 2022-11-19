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40 минут назад

Признаком каких болезней является повышенный аппетит

Моя Москва.онлайн

Врач-диетолог Наталья Круглова в рамках интервью изданию «Доктор Питер» рассказала о том, что полифагия — повышенный аппетит — может оказаться симптомом серьёзных заболеваний, в частности, проблем со щитовидной железой, гипертиреоза и сахарного диабета.

Признаком каких болезней является повышенный аппетит
Фото: Кадр из фильма "Девчата"Кадр из фильма "Девчата"

Из-за сахарного диабета организм не может превратить пищу в энергию, а недостаток энергии провоцирует чувство голода». — Наталья Круглова, врач-диетолог.

По словам специалиста, причиной полифагии является высокий уровень кислотности в желудке, который возникает при хроническом гастрите.

Круглова уточнила, что приступы голода также могут быть связаны с булимией и указывать на то, что человек не способен контролировать свои пищевые привычки.

Болезни и лекарства,Наталья Круглова,
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