Признаком каких болезней является повышенный аппетит

Врач-диетолог Наталья Круглова в рамках интервью изданию «Доктор Питер» рассказала о том, что полифагия — повышенный аппетит — может оказаться симптомом серьёзных заболеваний, в частности, проблем со щитовидной железой, гипертиреоза и сахарного диабета.

Фото: Кадр из фильма "Девчата" Кадр из фильма "Девчата"

Из-за сахарного диабета организм не может превратить пищу в энергию, а недостаток энергии провоцирует чувство голода». — Наталья Круглова, врач-диетолог.

По словам специалиста, причиной полифагии является высокий уровень кислотности в желудке, который возникает при хроническом гастрите.