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1 час назад

Сон на животе может способствовать развитию заболеваний пищеварительной системы

Слово и Дело

Поза сна имеет важное значение для сохранения здоровья. Об этом сообщает издание Live24 со ссылкой на мнения медицинских специалистов. Врачи рассказали, какие позы наиболее вредны для организма.

Сон на животе может способствовать развитию некоторых заболеваний
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Поза сна на животе считается самой вредной для здоровья, утверждают эксперты. Подобное расположение негативно влияет на состояние органов дыхательной и пищеварительной системы. Кроме того, опасной считается так называемая «поза эмбриона», при которой люди лежат на боку с закругленной спиной и согнутыми ногами. Такое положение оказывает давление на позвоночник.

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Врачи советуют спать с подушкой между коленями. Это позволяет правильно расположить таз и бедра, а также стабилизировать позвонки, сняв с них лишнюю нагрузку.

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