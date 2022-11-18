Сон на животе может способствовать развитию некоторых заболеваний

Поза сна имеет важное значение для сохранения здоровья. Об этом сообщает издание Live24 со ссылкой на мнения медицинских специалистов. Врачи рассказали, какие позы наиболее вредны для организма.

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Поза сна на животе считается самой вредной для здоровья, утверждают эксперты. Подобное расположение негативно влияет на состояние органов дыхательной и пищеварительной системы. Кроме того, опасной считается так называемая «поза эмбриона», при которой люди лежат на боку с закругленной спиной и согнутыми ногами. Такое положение оказывает давление на позвоночник.