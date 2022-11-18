Что такое аллергия на холод: как проявляется и что делать

Если вовремя её обнаружить, можно предупредить серьёзные последствия.
С наступлением низких температур некоторые сталкиваются с таким состоянием, как «холодовая крапивница» или «холодовая аллергия». Так называют кожную реакцию (чаще всего на лице и руках), проявляющуюся через несколько минут после пребывания на морозе. Она проявляется припухлостями, зудящими покраснениями, а иногда и волдырями.
Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог.
В числе лёгких симптомов (покраснения и припухлости):
Симптомы холодовой аллергии возникают после того, как человек подвергся воздействию резкого перепада температуры окружающей среды, холодной воды. В холодную сырую и ветреную погоду симптомы холодовой аллергии встречаются чаще.
Холодовая крапивница чаще всего проявляется в детском возрасте. С годами симптомы могут стать слабее или усугубиться.
У специалистов нет единого мнения о причинах развития аллергии на холод. Первая теория – у некоторых людей достаточно чувствительные клетки кожи, что связано с унаследованным признаком.
Вторая теория – при тяжёлом или хроническом воспалении, вирусной, грибковой, бактериальной нагрузке увеличивается проницаемость эпителиального слоя и нарушается целостность клеток кожи.
Воздействие как низких, так и высоких температур провоцирует дополнительный выброс гистамина и ряда других химических веществ в кровь. Именно эти вещества вызывают крапивницу, а в некоторых случаях и системную аллергическую реакцию.
Однако наследственный фактор считается основной причиной развития холодовой аллергии. Его усугубляют воздействия извне: резкая смена климата, токсическая нагрузка, место проживания, сопутствующие заболевания.
Намного реже аллергия на холод передаётся по наследству без генетического компонента. Этот наследственный тип под действием холода, а также при влиянии других резких воздействий вызывает болезненную сыпь и гриппоподобные симптомы. Как правило, это связано с недостатком питательных веществ, витаминов, коллагена.
Если холодовая аллергия генетически обусловлена, то вылечить её полностью невозможно. Но если вы знаете свои особенности, можно предупредить развитие реакции.