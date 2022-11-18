Какую опасность таит в себе прием антидепрессантов

Лекарственные препараты, оказывающие влияние на центральную нервную систему, в числе которых, в первую очередь, антидепрессанты, могут принести не только пользу, но и вред. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков.
Проблема заключается в том, что люди часто самостоятельно ставят себе диагнозы или неправильно дозируют препарат. При этом возникает зависимость от психотропных препаратов.
По его словам, прежде чем назначать антидепрессанты, врачу нужно установить факт наличия психической патологии. Такие препараты необходимы, если у человека долгое время сохраняется тревожное или депрессивное состояние, передает ФАН.