Какую опасность таит в себе прием антидепрессантов

Лекарственные препараты, оказывающие влияние на центральную нервную систему, в числе которых, в первую очередь, антидепрессанты, могут принести не только пользу, но и вред. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков.

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Проблема заключается в том, что люди часто самостоятельно ставят себе диагнозы или неправильно дозируют препарат. При этом возникает зависимость от психотропных препаратов.