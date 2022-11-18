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2 часа назад

Врач рассказала, могут ли антидепрессанты вызвать привыкание

Москва24

Антидепрессанты не вызывают привыкание, но резкий отказ от них может привести к так называемому синдрому отмены. Об этом Москве 24 рассказала невролог Кристина Каяшева.

Врач рассказала, могут ли антидепрессанты вызвать привыкание
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, при таком синдроме человек может испытывать раздражительность, усталость, головокружение, головные боли и озноб.

"Но этого не случается, когда врач правильно подбирает дозировку лекарства, а пациент ее соблюдает", – заявила Кристина Каяшева.

Важно придерживаться назначенной длительности приема препарата. Курс лечения бывает долгим – от полугода до нескольких лет, рассказала специалист. Если отказаться от него самостоятельно из-за сиюминутных улучшений, проблема может снова вернуться.

Также антидепрессанты, как и многие лекарства, имеют побочные эффекты, поэтому принимать их без назначения нельзя, но при этом они не изменяют восприятие реальности и не "зомбируют", подчеркнула невролог.

Она отметила, что успокоительные настои, работа с психологом, увеличение физической активности способны лишь облегчить проявления депрессии, но не вылечить ее.

"Прием антидепрессантов необходим для лечения депрессивных состояний, вызванных дисбалансом определенных веществ в головном мозге. Только они могут его устранить", – сказала невролог.

Одновременно с этим, такие препараты не помогут при стрессах и тревожном симптоме на фоне психотравмирующей ситуации, переутомления или перенапряжения, резюмировала Каяшева.

Ранее онколог, гинеколог Марина Травина рассказала, что прием антидепрессантов повышает риск рака молочной железы. По ее словам, в организме растет уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез.

Болезни и лекарства,
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