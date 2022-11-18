Назван необычный симптом диабета

Приобретённый сахарный диабет — серьёзное эндокринное заболевание, встречающееся в основном у взрослых. Его можно предупредить, но есть нюанс. Часто сахарный диабет второго типа протекает бессимптомно и человек попадает к врачу, когда поменять что-то поздно. Поэтому важно следить за сахаром в крови, рационом и образом жизни. А ещё — обращать внимание на сигналы тела, в том числе необычные.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Один из необычных симптомов сахарного диабета — трудности со сгибанием одного или двух пальцев на руке, как будто они заморожены. Как правило, такое состояние можно наблюдать утром, сразу после пробуждения.

Возникает этот симптом, потому что обилие сахара в крови влияет на сухожилия. Высокий сахар создаёт поперечные связи между молекулами коллагена. Этого вещества скапливается в оболочках сухожилий или вокруг них так много, что гибкость пальцев снижается.

В итоге человеку сложно делать сгибательные-разгибательные движения. А если пальцы сгибаются без проблем, то будет слышен щёлкающий звук.

Как показывают наблюдения, чаще всего «замороженным» становится указательный палец. В основном такой симптом диабета наблюдается у женщин.