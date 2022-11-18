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2 часа назад

Назван необычный симптом диабета. Его можно заметить только утром

Секрет Фирмы

Приобретённый сахарный диабет — серьёзное эндокринное заболевание, встречающееся в основном у взрослых. Его можно предупредить, но есть нюанс. Часто сахарный диабет второго типа протекает бессимптомно и человек попадает к врачу, когда поменять что-то поздно. Поэтому важно следить за сахаром в крови, рационом и образом жизни. А ещё — обращать внимание на сигналы тела, в том числе необычные.

Назван необычный симптом диабета
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Один из необычных симптомов сахарного диабета — трудности со сгибанием одного или двух пальцев на руке, как будто они заморожены. Как правило, такое состояние можно наблюдать утром, сразу после пробуждения.

Возникает этот симптом, потому что обилие сахара в крови влияет на сухожилия. Высокий сахар создаёт поперечные связи между молекулами коллагена. Этого вещества скапливается в оболочках сухожилий или вокруг них так много, что гибкость пальцев снижается.

В итоге человеку сложно делать сгибательные-разгибательные движения. А если пальцы сгибаются без проблем, то будет слышен щёлкающий звук.

Как показывают наблюдения, чаще всего «замороженным» становится указательный палец. В основном такой симптом диабета наблюдается у женщин.

В 2021 году в России зарегистрировали 5 млн диабетиков. В реальности их может быть вдвое больше, считают врачи. Первые признаки болезни зачастую совсем неочевидные. Вот подробный список, на что стоит обращать внимание, помимо пальцев.

Болезни и лекарства,
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