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1 час назад

Названы пять симптомов рака, которые преследуют онкобольных в «последний год жизни»

Слово и Дело

Симптомы рака напрямую зависят от того, насколько далеко продвинулась болезнь. Журнал Journal of Pain and Symptom Management, опираясь на исследование ученых, опубликовал пять признаков, по которым можно определить, что жить пациенту осталось всего один год.

Названы пять симптомов рака, преследующих больных в «последний год жизни»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Среди основных симптомов эксперты выделили утомляемость, одышку, кашель, боль и слабость. Эти признаки напрямую связаны с локализацией рака, депрессивной симптоматикой и зависимостью от повседневной деятельности.

Исследования были лонгитюдными — то есть, ученые наблюдали за группой онкобольных в течении длительного времени и фиксировали все изменения их здоровья в лучшую или худшую сторону, сообщает Live24. Важным критерием было то, чтобы пациент не растерял свои когнитивные функции, то есть, умел читать и писать. Для чистоты эксперимента, лица, которые страдают психологическими расстройствами, не принимали участия в исследовании.

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