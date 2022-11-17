Названы пять симптомов рака, преследующих больных в «последний год жизни»

Симптомы рака напрямую зависят от того, насколько далеко продвинулась болезнь. Журнал Journal of Pain and Symptom Management, опираясь на исследование ученых, опубликовал пять признаков, по которым можно определить, что жить пациенту осталось всего один год.

Исследования были лонгитюдными — то есть, ученые наблюдали за группой онкобольных в течении длительного времени и фиксировали все изменения их здоровья в лучшую или худшую сторону, сообщает Live24. Важным критерием было то, чтобы пациент не растерял свои когнитивные функции, то есть, умел читать и писать. Для чистоты эксперимента, лица, которые страдают психологическими расстройствами, не принимали участия в исследовании.