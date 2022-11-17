Диетолог перечислила продукты для восстановления печени

«При жировом гепатозе (ожирении печени) необходимо соблюдать низкокалорийную диету. Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету. В этом случае диета прекрасно восстановит работу печени», — пояснила специалист.

Для восстановления печени особенно полезны яйца, тыквенные семечки и любые овощи. Если же речь идет о затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей, то в этом случае лечение определяется доктором, но параллельно назначаются препараты и диета, в которую входят продукты, обладающие легким мочегонным и желчегонным действием, сообщила Тихомирова.