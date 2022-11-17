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50 минут назад

Какая серьезная болезнь скрывается под видом обычной изжоги

Ferra.ru

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь встречается довольно часто. Она возникает, когда кислота из желудка попадает в пищевод. По словам доктора Джеймса Иста, это расстройство пищеварения может способствовать возникновению осложнений, если его не лечить.

Какая серьезная болезнь скрывается под видом обычной изжоги
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Изжога - это главный симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. А сама по себе эта болезнь включает кислотное и химическое повреждение слизистой пищевода.

В результаты вы можете испытывать трудности с глотанием, ухудшение симптомов астмы, ощущать ком в горле, боль в груди, страдать кашлем.

Если ничего не делать с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, то возникнут осложнения. Среди них - воспаление дна пищевода, эзофагит. Это всё может привести к образованию рубцов и к сужению пищевода, а затем - к заболеванию «пищевод Барретта».

При этом у 1 из 200 пациентов с пищеводом Барретта ежегодно возникает рак пищевода (аденокарцинома пищевода).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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