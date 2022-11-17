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1 час назад

Чего нужно избегать, чтобы неожиданно не оторвался тромб

Секрет Фирмы

Тромбоз очень важно диагностировать на ранних стадиях и лечить вовремя, потому что в один момент может просто оторваться тромб — тогда уже никакое лечение не поможет. Врач-диетолог Нона Озерянская перечислила, кто прежде всего находится в зоне риска. По словам специалиста, таким людям особенно нужно обращать внимание на своё здоровье и, возможно, поменять питание.

Чего нужно избегать, чтобы неожиданно не оторвался тромб
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Прежде всего заболевание грозит пожилым людям и тем, у кого есть лишний вес или даже ожирение. Особенно внимательными надо быть людям, у которых кто-то болел или умирал от тромбоза.

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Принимаете гормональные противозачаточные или проходите заместительную гормональную терапию во время менопаузы? Поздравляем, вы тоже в зоне риска. Кстати, во время беременности и сразу после родов вероятность тромбоза тоже растёт.

Остальные факторы риска:
  • хронические заболевания: сахарный диабет, болезни сердца и сосудов;
  • рак — недавно перенесли или рецидив;
  • травма или недавняя хирургическая операция.

Долгая неподвижность, к примеру, из-за длительных авиаперёлетов или путешествий в автомобиле также может привести к негативным последствия и появлению этой болезни.

Как снизить риск тромбоза?

Как обычно, врач рекомендует здоровый образ жизни и сбалансированное питание. По её словам, сократить воспалительные процессы в организме, которые как раз могут спровоцировать тромбоз, поможет средиземноморская диета. Кстати, люди, которые придерживаются такой диеты, реже болеют Паркинсоном и Альцгеймером, а также некоторыми видами рака, включая рак простаты.

Продукты, которые входят в средиземноморскую диету:
  • оливковое или льняное масло;
  • орехи;
  • фрукты;
  • листовые зеленые овощи;
  • жирная рыба.

Специалист призывает обратить внимание на ферментированные продукты, среди которых йогурты, кефир и кимчи, а также на злаковые и некоторые белковые продукты (яйца, рыба, мясо птицы, нежирные виды мяса, фасоль, чечевица, нут, тофу, нежирная молочка).

При этом эксперт рекомендует избегать продукты с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров, трансжиров. Газировки, пирожные, маргарин, жареное (особенно во фритюре), продукты, гидрогенизированные масла и полуфабрикаты — всё это под запретом.

Недавно дерматолог и косметолог Татьяна Егорова рассказала о пользе ванны с морской солью, а также отметила, что не все могут её принимать — есть противопоказания. С такими процедурами нужно быть осторожнее людям с онкологическими заболеваниями, открытыми ранами, беременным, диабетикам и склонным к тромбозу.

Болезни и лекарства,Татьяна Егорова,
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