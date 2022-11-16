Ученые нашли новый способ остановить следующую пандемию

Специалисты создали компьютерные модели на основе данных за последние 25 лет. Данные включают информацию о поведении летучих мышей, распространении, размножении и доступности пищи, о климате, потере среды обитания. Модели показали, что, когда летучие мыши сталкиваются с потерей своей естественной среды обитания и сокращением пропитания в зимнее время, их популяции распадаются на более мелкие, которые селятся рядом с людьми. Из-за чего люди могут заразиться новым вирусом от летучих мышей. При этом в годы, когда в зимние месяцы в естественной среде обитания мышей было много пищи, они покидали сельскохозяйственные угодья.