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48 минут назад

Микробиологи выяснили, что пробиотики могут оздоровить кишечник при приеме антибиотиков

Газета.Ru

Ученые из Техасского христианского университета выяснили, что прием пробиотиков вместе с антибиотиками может предотвратить или уменьшить некоторые изменения микробиома, вызванные антибиотиками. Исследование опубликовано в Journal of Medical Microbiology.

Пробиотики могут оздоровить кишечник при приеме антибиотиков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые провели систематический обзор публикаций, посвященных пробиотикам. Предыдущие исследования показали, что прием пробиотиков может уменьшить побочные эффекты антибиотиков со стороны ЖКТ, но не было ясно, могут ли эти препараты повлиять на разнообразие кишечных бактерий.

При приеме антибиотиков меняется состав и уменьшается разнообразие бактерий, живущих в кишечнике. Ученые выяснили, что когда антибиотикотерапия сочеталась с приемом пробиотиками, большинство этих изменений были менее выражены, а некоторые полностью предотвращались.

Пробиотики даже помогали восстановить популяции некоторых полезных бактерий, например, Faecalibacterium prausnitzii, которая уменьшает воспаление и способствует здоровью барьерной функции кишечника.

Авторы заключили, что данные о людях, доступные на данный момент, говорят о том, что на данный момент нет причин отказывать в назначении пробиотиков при назначении антибиотиков. Тем не менее необходимы дополнительные исследования.

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