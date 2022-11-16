Промывание носа может вызвать кровотечение

Отоларинголог медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Ольга Мыскина не рекомендует промывать нос без назначения врача. Иначе можно нарушить работу слизистой носа, которая помогает бороться с патогенными бактериями и защищает от развития воспалений. Об этом сообщает издание Life.

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Мыскина отметила, что привычка промывать нос может привести к развитию среднего отита. Часто такое происходит у детей, у взрослых бывает редко. Также при промывании носовой полости сильная струя раствора способна вызвать кровотечение.