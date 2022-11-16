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1 час назад

Отоларинголог Мыскина предупредила, что промывание носа может вызвать кровотечение

Вести Подмосковья

Отоларинголог медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Ольга Мыскина не рекомендует промывать нос без назначения врача. Иначе можно нарушить работу слизистой носа, которая помогает бороться с патогенными бактериями и защищает от развития воспалений. Об этом сообщает издание Life.

Промывание носа может вызвать кровотечение
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Мыскина отметила, что привычка промывать нос может привести к развитию среднего отита. Часто такое происходит у детей, у взрослых бывает редко. Также при промывании носовой полости сильная струя раствора способна вызвать кровотечение.

Однако стоит различать промывание носа и орошение. Против последнего врач ничего не имеет. Орошение можно делать после посещения общественных мест с большим скоплением людей, в период обострения аллергии или для увлажнения слизистой, если в помещении сухой воздух. Для процедуры орошения обычно берут солевой раствор и слегка распаляют внутри носа.

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