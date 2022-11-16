Промывание носа может вызвать кровотечение

Отоларинголог медицинского центра «Андреевские больницы – Неболит» Ольга Мыскина не рекомендует промывать нос без назначения врача. Иначе можно нарушить работу слизистой носа, которая помогает бороться с патогенными бактериями и защищает от развития воспалений. Об этом сообщает издание Life.
Мыскина отметила, что привычка промывать нос может привести к развитию среднего отита. Часто такое происходит у детей, у взрослых бывает редко. Также при промывании носовой полости сильная струя раствора способна вызвать кровотечение.
Однако стоит различать промывание носа и орошение. Против последнего врач ничего не имеет. Орошение можно делать после посещения общественных мест с большим скоплением людей, в период обострения аллергии или для увлажнения слизистой, если в помещении сухой воздух. Для процедуры орошения обычно берут солевой раствор и слегка распаляют внутри носа.