Найдена не вызывающая привыкания замена антидепрессантам

Фармакологи из Венского медицинского университета предложили в качестве лекарств от депрессии использовать новые соединения алкалоида катинона. Работа ученых опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

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В ходе работы группа ученых выявила потенциал использования определенных веществ из семейства синтетических соединений катинона в качестве антидепрессантов.

Катинон получают из кустарника кат, произрастающего в Восточной Африке и на Аравийском полуострове. По действию на организм вещество близко к эфедрину, катину, меткатинону и амфетаминам. Вероятно, обладает наибольшим психостимулирующим эффектом среди получаемых из ката веществ. По сравнению с амфетамином, катинон показывает более низкий уровень возбудительных и токсических свойств.

По словам исследователей, препарат на основе нового соединения катинона может повышать уровень серотонина, при этом не повышая уровень дофамина в мозге. Следовательно, новые лекарства с меньшей вероятностью будут вызывать привыкание и другие побочные эффекты от антидепрессантов. При этом он не менее эффективен при лечении депрессии и тревожного расстройства.