Врач рассказал, как подобрать комплекс витаминов

При выборе БАДов и витаминов необходимо учитывать индивидуальные особенности организма.

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Считается, что употребление целого ряда витаминно-минеральных комплексов не приносит никакого вреда человеческому здоровью. Однако терапевт Олег Абакумов считает такой подход в корне неправильным. Об этом доктор рассказал редакции издания NVL.

По словам медика, не все витамины из ассортимента аптек полезны для здоровья. Многие препараты широко разрекламированы, но их лечебное воздействие не доказано исследованиями.