Врач рассказал, как подобрать комплекс витаминов

При выборе БАДов и витаминов необходимо учитывать индивидуальные особенности организма.
Считается, что употребление целого ряда витаминно-минеральных комплексов не приносит никакого вреда человеческому здоровью. Однако терапевт Олег Абакумов считает такой подход в корне неправильным. Об этом доктор рассказал редакции издания NVL.
По словам медика, не все витамины из ассортимента аптек полезны для здоровья. Многие препараты широко разрекламированы, но их лечебное воздействие не доказано исследованиями.
При этом не существует универсального комплекса витаминов и минералов. У каждого человека индивидуальный уровень микроэлементов в крови, поэтому для того, чтобы подобрать для себя действительно эффективный препарат, необходимо проконсультироваться с врачом, предварительно пройдя все исследования состояния организма.