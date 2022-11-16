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15 минут назад

Серьезные заболевания, которые вы можете спутать с гриппом

WomanHit.ru

Не назначайте себе терапию самостоятельно!

Серьезные заболевания, которые вы можете спутать с гриппом
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ставить себе диагноз самостоятельно — худшее, что можно придумать в случае, когда чувствуете недомогание. Врачи предупреждают, что вы можете совершенно неправильно истолковать симптомы и назначить себе лечение от совершенно другого заболевания. Стоит ли говорить, что такое лечение будет бесполезным? Мы решили собрать топ заболеваний, которые чаще всего путают с сезонным гриппом.

Бронхит

Одно из самых популярных заболеваний, похожих на начинающийся грипп, — бронхит. Сначала начинается сухой кашель, плавно переходящий во влажный. Приступы накатывают в любое время суток, но чаще всего ближе к вечеру. Иногда бронхит сочетается с инфекцией, и в этой ситуации состояние резко ухудшается, а температура резко подскакивает. В некоторых случаях может появиться боль в груди. Нередко пациенты сразу же назначают себе средства от гриппа, хотя идеально, если вы побеседуете с врачом, прежде чем приобретать серьезные лекарства.

Мононуклеоз

Заболевание, которое специалисты относят к герпесвирусам, его легко получить, просто побывав рядом с больным человеком. Как правило, заболевание не проявляется раньше, чем через полторы недели после заражения, и его симптомы очень похожи на грипп. Болезнь сопровождается не только повышенной утомляемостью, но и высокой температурой, когда трудно даже встать с кровати. Кроме того, может появиться боль в горле, как при сильной ангине.

Пневмония

И речь сейчас не только о ковидной пневмонии. Классический вариант пневмонии часто путают с гриппом, и терапия в случае неверного диагноза совершенно бесполезна. Если вы имеете дело с пневмонией, стоит ожидать сильный влажный кашель, озноб, а дыхание с каждым днем болезни все ухудшается. Популярным симптомом пневмонии является резкая боль в груди и чувство сжатия в этой области. В запущенных случаях может начаться рвота. Заболевание требует обязательного контроля со стороны врачей, так как существует высокий риск летального исхода.

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