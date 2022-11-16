Врач назвала нетипичные признаки пневмонии

Пневмония — довольно неприятный и весьма опасный недуг. И он может привести к необратимым последствиям, если на него забивать или лечить некачественно. Но люди не всегда слушают свой организм и не могут понять, что они имеют дело не с обычной простудой, а с самым настоящим «тихим убийцей». О том, чтобы определить вид пневмонии, речи уже можно не заводить. Врач-оториноларинголог Мария Евдокимова назвала четыре необычных симптома, когда лучше перестраховаться и проверить себя на пневмонию.

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В первую очередь при пневмонии нельзя заниматься самолечением. В этом деле нужно доверять только специалисту. Он назначит нужное обследование, чтобы понять, бактерии или вирусы вызвали пневмонию. А это огромная разница, от которой зависит тактика лечения.

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Обычно бактериальная пневмония намного опаснее. Причём определить её на глазок практически невозможно. Тут может помочь анализ крови. Евдокимова пояснила, что при бактериальной пневмонии обычно фиксируется повышение лейкоцитов и абсолютного числа нейтрофилов, при вирусной — наоборот. К слову, при бактериальной пневмонии прокальцитонин (такой прогормон, который участвует в метаболизме кальция и поддерживает его постоянный уровень в крови) обычно повышен, а при вирусной он в норме.

Также при бактериальной пневмонии пациент обычно чувствует себя хуже (хотя это не всегда), у него замечены вялость и слабость. Но в целом пневмонию нужно сначала обнаружить.

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