Почему полные люди хуже переносят астму

У людей с лишним весом симптомы астмы становятся более тяжелыми из-за проблем с микрофлорой кишечника, вызванных ожирением. Об этом сообщает ТАСС.

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Бронхиальная астма - это хроническое заболевание, вызывающее приступы удушья и зачастую обусловленное аллергией. При этом известно, что особенно тяжело это заболевание переносят страдающие ожирением люди, но у ученых не было точного знания, так ли это и почему так происходит.

Кристина Паренти из британского Университета Ноттингем-Трент и ее коллеги выяснили, почему именно лишний вес связан с более тяжелыми симптомами астмы. Для этого они пронаблюдали за здоровьем сотни пациентов, обратившихся в больницу университета.

Анализ показал, что тяжелые формы астмы чаще всего развивались у больных с ожирением и лишним весом. Это особенно часто происходило в тех случаях, когда в крови больных присутствовали большие концентрации провоспалительных сигнальных веществ и молекул LPB, которые представляют собой фрагменты оболочек бактерий. И то, и другое, как отмечают ученые, указывает на то, что ожирение ускоряет развитие астмы в результате того, что порожденные им изменения в структуре микрофлоры кишечника делают его стенки проницаемыми для бактерий. Их проникновение в кровоток, в свою очередь, ведет к развитию воспалений и способствует развитию астмы.