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2 часа назад

Как понять, что у вас рак поджелудочной железы

Ferra.ru

Рак поджелудочной железы - это действительно очень серьёзное заболевание. Более того, выживаемость при этом виде рака - одна из самых низких, как показывает статистика. Вот что может указать на эту болезнь.

Как понять, что у вас рак поджелудочной железы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще у большинства людей с диагностированным раком поджелудочной железы нет явной предрасположенности к этому заболеванию, но есть определённые факторы риска. Один из них - курение. Ещё существует связь между сахарным диабетом и раком поджелудочной.

Среди общих признаков рака поджелудочной железы выделяют следующие. Это потеря аппетита либо непреднамеренное снижение веса; боль в животе, которая может отдавать в спину; усталость; диарея с жирным и маслянистым стулом.

Кроме того, если раковая опухоль расположена в головке поджелудочной, то у человека может возникнуть желтуха. Первоначально она может проявляться в виде более светлой или более тёмной мочи, стула бледного цвета. Если какой-то из этих симптомов у вас есть, то вам нужно немедленно обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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