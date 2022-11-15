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1 час назад

Как проверить себя на сахарный диабет

Letidor.ru

Развитие сахарного диабета не всегда сопровождается выраженными проявлениями. В некоторых случаях заболевание протекает в скрытой форме. Этот период считается наиболее опасным для организма, поскольку начавшиеся в нем разрушительные процессы остаются долгое время незаметными для пациента. Как самостоятельно заподозрить у себя диабет, читайте в нашей новости.

Как проверить себя на сахарный диабет
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Скрытая форма заболевания возникает в первую очередь у людей, составляющих группу риска. Вероятность развития патологии возрастает под воздействием различных причин. К ним относятся: генетическая предрасположенность и лишний вес.

Заподозрить у себя диабет можно по следующим признакам: раны на коже медленно заживают, человек часто страдает от грибковых инфекций, испытывает постоянную жажду и зуд кожи и слизистых оболочек, - Юлия Ивченко, врач-эндокринолог.

На начальной стадии диабета пациент может страдать от ноющей боли в ногах и замечать резкое снижение массы тела, апатию и хроническую усталость. Врач рекомендует обратиться к специалисту, если человек заметил у себя хотя бы один из перечисленных симптомов, сообщает «Доктор Питер».

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