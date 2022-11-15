Как проверить себя на сахарный диабет

Развитие сахарного диабета не всегда сопровождается выраженными проявлениями. В некоторых случаях заболевание протекает в скрытой форме. Этот период считается наиболее опасным для организма, поскольку начавшиеся в нем разрушительные процессы остаются долгое время незаметными для пациента. Как самостоятельно заподозрить у себя диабет, читайте в нашей новости.

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Скрытая форма заболевания возникает в первую очередь у людей, составляющих группу риска. Вероятность развития патологии возрастает под воздействием различных причин. К ним относятся: генетическая предрасположенность и лишний вес.

Заподозрить у себя диабет можно по следующим признакам: раны на коже медленно заживают, человек часто страдает от грибковых инфекций, испытывает постоянную жажду и зуд кожи и слизистых оболочек, - Юлия Ивченко, врач-эндокринолог.