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3 часа назад

Какие болезни появляются у людей от холода, помимо гриппа и ОРВИ

Ferra.ruиещё 1

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал, какие заболевания можно спровоцировать переохлаждением организма.

Какие болезни появляются у людей от холода, помимо гриппа и ОРВИ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, особой формой реакции организма на холод может быть холодовая аллергия, или холодовая крапивница. Проявляется в виде зудящих высыпаний, красных пятен как реакция на локальное или общее охлаждение тела. На фоне этого заболевания часто возникают слабость и нервозность.

Хомяков также предупредил, что при переохлаждении возрастает риск заболевания ОРВИ: снижается уровень защиты слизистых оболочек, местный иммунитет. При этом врач порекомендовал сохранять в холодную погоду физическую активность, но важно подобрать правильную одежду.

Кроме того, по словам специалиста, переохлаждение может вызвать и другие болезни. «Холод может вызывать головную боль, воспаление среднего уха, пневмонию, спровоцировать выпадение волос, цистит, простатит, воспаление придатков матки у женщин», — предупредил Хомяков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Сергей Хомяков,
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