Лимон может стать причиной язвы и камней в почках

Большое количество лимона может стать причиной болей в желудке. Пищеварительная система не способна переработать большое количество лимонной кислоты, сообщает турецкое издание En Son Haber.

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Цитрус способен раздражать слизистую ЖКТ и вызывать запоры. Также лимон может спровоцировать изжогу и различные боли. Лимонная кислота усиливает выработку желудочной кислоты, разрушает стенки желудка, это приводит к язве.

Зачастую в выпечке и напитках используется цедра лимона. В ней содержится оксалат, который обладает свойством кристаллизироваться в организме и плохо рассасываться. Оксалат затвердевает, так образуются камни.

Частое употребление лимона ускоряет процесс всасывания железа. При превышении нормы показателя возникает гемохроматоз и другие заболевания.