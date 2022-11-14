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12 минут назад

Названы напитки, из-за которых у вас могут образоваться тромбы

Ferra.ru

Энергетические напитки могут сослужить неплохую службу, если вам нужно взбодриться. Но всё же они могут быть опасны для организма.

Названы напитки, из-за которых у вас могут образоваться тромбы
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Тромбы, или сгустки крови, - это палка о двух концах. С одной стороны, они возникают в ответ на кровотечение. С другой - из-за них могут развиться опасные сердечно-сосудистые заболевания. Последний тип тромбов может даже формироваться без определённой причины.

Научные исследования показывают, что провоцировать образование опасных тромбов могут энергетики. Об этом говорит и доктор Лиакас, медицинский директор Vie Aesthetics.

Так, по словам медика, из-за энергетических напитков могут возникать сердечные аритмии, инфаркт, осложнения, связанные со свёртыванием крови. Но всё ещё непонятно, почему энергетики всё-таки способствуют образованию тромбов.

Возможно, как говорит Лиакас, это объясняется большим количеством таурина, кофеина и других стимулирующих веществ в составе энергетиков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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