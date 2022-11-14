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15 минут назад

Вот как по внешнему виду языка понять, что вам не хватает витамина В12

Ferra.ru

Витамин В12 настолько важен для организма человека, то при его недостатке человек может со временем, например, утратить способность ходить. На дефицит этого витамина также могут указывать определённые симптомы. Некоторые из них связаны с состоянием языка у человека.

Вот как по внешнему виду языка понять, что вам не хватает витамина В12
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Витамин В12 играет ключевую роль в производстве эритроцитов. Кроме того, данное вещество поддерживает в норме работу неврологической и нервной систем.

О недостатке витамина В12 в организме могут говорить некоторые признаки, связанные с языком. Например, это глоссодиния, то есть жжение и покалывание языка (и другие болезненные ощущения).

Ещё одним признаком дефицита В12 может стать глоссит. При таком состоянии на языке появляются ярко-красные пятна.

Также иногда люди при недостатке этого витамина жалуются на зуд, бледный цвет языка, проблемы с речью, жеванием, глотанием, появление на языке странных шишек и язв.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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