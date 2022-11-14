Почему начинается диабет и как его избежать

14 ноября отмечают День борьбы с диабетом. В России, по данным Росстата, им страдает 5,2 млн человек. Врач-эндокринолог, диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Наталья Антонова рассказала, почему число заболевших растет и как с ним бороться.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Это заболевание связано с нарушением усвоения глюкозы, развивается из-за абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. Сахарный диабет характеризуется хроническим течением, а также нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водно-солевого. Заболевание опасно своими осложнениями, в основе которых лежит поражение сосудов глаз, почек, конечностей.

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Причины возникновения

У одного из десяти заболевших определяется 1-й тип диабета, который возник из-за нарушения в работе иммунной системы. У остальных же определяется 2-й тип, связанный с ожирением. На его фоне у людей снижается чувствительность клеток к инсулину, нарушаются процессы утилизации глюкозы.

Как лечить

Для лечения сахарного диабета 1-го типа используется традиционная интенсифицированная инсулинотерапия. В течение дня человек должен получать два вида инсулина: длинного и короткого действия.

При лечении сахарного диабета 2-го типа используются новые группы препаратов, в том числе инъекционные. Они снижают не только уровень глюкозы в крови, но и способствуют нормализации артериального давления, уменьшению аппетита, действуют мягко и не вызывают побочного эффекта в виде резкого падения сахара в крови (гипогликемии). При этом на первом месте в алгоритме лечения сахарного диабета 2-го типа остается именно изменение образа жизни.

Профилактика диабета у взрослых

Основным методом профилактики сахарного диабета является ежедневный мониторинг уровня глюкозы, соблюдение целевых показателей, рекомендованных врачом, и обязательное посещение эндокринолога.

Важна ежедневная физическая активность. Необходимо не менее 150 минут физнагрузок в неделю: ходьба, плавание, езда на велосипеде. Также нужно соблюдать диету, принимать сахароснижающие препараты по назначению врача-эндокринолога.

Кроме того, рекомендуется посещение смежных специалистов: офтальмолога, невролога, уролога, нефролога (согласно выявленным изменениям в организме). Важны ежегодные обследования, контроль уровня гликированного гемоглобина один раз в три месяца, ежегодное стационарное лечение с необходимой инфузионной терапией для профилактики осложнений сахарного диабета.

Профилактика диабета у детей

Чтобы предотвратить появление сахарного диабета у детей и молодых людей, врачи советуют нормализовать массу тела и вести активный образ жизни, дозировать ежедневную физнагрузку (10 тысяч шагов в день).