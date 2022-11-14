Бывает ли осеннее обострение гастрита?

В холодное время года хронические заболевания обостряются чаще. Желудок — не исключение. Хронический гастрит — очень распространенная проблема, ведь так или иначе воспалительные изменения в слизистой желудка есть у большинства людей. Почему же гастрит часто обостряется осенью? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в разнообразных причинах его возникновения.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Вероника Александровна Корнилова, гастроэнтерологp

Видео дня

Хеликобактер пилори

Бактерия хеликобактер пилори очень распространена в России у людей всех возрастов, даже у детей. Она является причиной бОльшей части всех гастритов, именно поэтому важно отслеживать ее наличие не реже, чем 1 раз в год. Для этого можно сделать количественный тест на хеликобактер во время гастроскопии либо С13уреазный дыхательный тест. Развитие гастрита, причиной которого стала эта бактерия, может произойти не только осенью, а в любое время года.

Аутоиммунный гастрит

Аутоиммунный процесс в желудке — тоже довольно частая причина гастрита. Из-за наличия антител к париетальным клеткам страдают нормальные ткани желудка. В группе риска — молодые женщины, именно у них аутоиммунный гастрит бывает гораздо чаще, чем в общей популяции. Проверить наличие заболевания можно, сдав натощак анализ крови на антитела к париетальным клеткам и внутреннему фактору Кастла. Влияет ли сезонность на течение этого заболевания? Да, вполне. Осень — период депрессивных состояний, которые чаще всего связаны с уменьшением светового дня, инсоляции и количеством теплых дней. Связанные с этим стрессы и переживания могут влиять на активность аутоиммунного процесса, вызывать усиление активности воспаления. Хотя в большинстве случаев на самочувствии это значимо не сказывается.

Медикаменты

Множество лекарств, используемых в повседневной жизни, агрессивно влияют на слизистую ЖКТ. Прежде всего это:

препараты из группы НПВС (миг, кеторол, найс, нимулид и др.); препараты из группы салицилатов (кардиомагнил, аспирин, тромбо асс, аспирин кардио и др.); парацетамол; глюкокортикостероиды; антибиотики и прочие.

Принимая эти лекарства, можно спровоцировать не только обострение гастрита, но даже язвенную болезнь. Если другого выхода нет, и принимать их необходимо, то нужно позаботиться о защите слизистой оболочки. Для этого гастроэнтерологи при отсутствии противопоказаний обычно назначают препараты из группы ребамипида. Они противостоят внешней агрессии за счет усиления собственных факторов защиты — секреции слизи, бикарбонатов, простогландинов, усиливают микроциркуляцию. Чаще ли гастрит, обусловленный приемом медикаментов, возникает осенью? Конечно, ибо в это время года они используются чаще.

Рефлюксы

Тоже частый вид гастрита. Агрессия на слизистую связана в этом случае с обратным забросом содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок. В результате к большому количеству кислоты, которая есть в желудке, добавляются щелочные компоненты, желчные кислоты, панкреатические ферменты и другие факторы агрессии, которые в буквальном смысле «разъедают» слизистую. Причинами такого гастрита являются чаще всего повышенное внутрикишечное давление (обычно бывает при запорах и/или вздутии живота), плохое смыкание привратника и операции на желчном пузыре. В данном виде гастрита отсутствует фактор сезонности.

Питание и алкоголь

Как уже было сказано, осень — пора депрессивных состояний. Отпуск позади, солнце светит уже не так ярко, день стал короче и холоднее. У большинства людей это время года ассоциируется с чем-то неприятным, мокрым и холодным.

Нехватку гормонов радости многие привыкли заедать вкусненьким и запивать алкоголем. Погрешности в питании, переедание и алкоголь — очень значимые триггеры в развитии гастрита. Кроме того, более высокий уровень стресса сам по себе способствует обострению процесса за счет запуска каскада гормональных реакций, которые в итоге усиливают агрессию в желудке, ослабляя естественную защиту.

Вывод напрашивается сам

Осень действительно может стать периодом обострения хронического гастрита, но не напрямую, а опосредованно через самого человека. Поэтому здесь все взаимосвязано. Необходимо для начала стабилизировать свое эмоциональное состояние, только тогда удастся минимизировать прием алкоголя и переедание. Питание имеет огромное значение для здоровья желудка.

Поэтому вот три совета напоследок: