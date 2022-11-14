О каких опасных болезнях могут рассказать руки

Далеко не все болезни сразу дают о себе знать, а некоторые проявляются такими симптомами, что и не сразу поймешь, чем они вызваны. Без консультации врача мало что можно выяснить самостоятельно. Однако бывает и такое, что по одному только внешнему виду рук можно заподозрить определенные заболевания, благодаря чему вы сможете начать лечение своевременно. "Рамблер" разобрался, о каких недугах могут рассказать ваши руки. В этом нам помог врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.
Пациенту, по словам эксперта, также не удастся скрыть и изменения в суставах. Один из самых явных признаков — заворачивание пальцев. Это указывает на ревматоидный артрит. Помимо этого, на руках всегда виден псориаз.
Нередко врачи просят пациента сжать руки доктора, – это делается для того, чтобы специалист мог посмотреть, холодные руки у человека или нет. Так врач может узнать, нет ли у пациента патологий сердечно-сосудистой системы.