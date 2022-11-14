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1 час назад

О каких опасных болезнях могут рассказать руки

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Далеко не все болезни сразу дают о себе знать, а некоторые проявляются такими симптомами, что и не сразу поймешь, чем они вызваны. Без консультации врача мало что можно выяснить самостоятельно. Однако бывает и такое, что по одному только внешнему виду рук можно заподозрить определенные заболевания, благодаря чему вы сможете начать лечение своевременно. "Рамблер" разобрался, о каких недугах могут рассказать ваши руки. В этом нам помог врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.

О каких опасных болезнях могут рассказать руки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

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Я как врач-терапевт, проводя осмотры, обращаю внимание на руки, потому что это открытый участок тела, который, на самом деле, о многом может рассказать. В первую очередь стоит обращать внимание на ноготь. Если мы видим желтизну ногтевых пластин, мы уже можем подумать о патологии желчевыводящих путей, патологии печени. Если мы видим почернение ногтей, можно заподозрить грибковые изменения. Большое количество белых полос на ногтевых пластинах дают повод проверить пациента на заболевания, связанные с обменом веществ. Также один из самых видимых симптомов – симптом часовых стекол, это когда ногти увеличены в размерах и выпуклы. Подобное проявление указывает на заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы и легочных заболеваний.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Пациенту, по словам эксперта, также не удастся скрыть и изменения в суставах. Один из самых явных признаков — заворачивание пальцев. Это указывает на ревматоидный артрит. Помимо этого, на руках всегда виден псориаз.

Нередко врачи просят пациента сжать руки доктора, – это делается для того, чтобы специалист мог посмотреть, холодные руки у человека или нет. Так врач может узнать, нет ли у пациента патологий сердечно-сосудистой системы.

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