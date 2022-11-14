О каких опасных болезнях могут рассказать руки

Я как врач-терапевт, проводя осмотры, обращаю внимание на руки, потому что это открытый участок тела, который, на самом деле, о многом может рассказать. В первую очередь стоит обращать внимание на ноготь. Если мы видим желтизну ногтевых пластин, мы уже можем подумать о патологии желчевыводящих путей, патологии печени. Если мы видим почернение ногтей, можно заподозрить грибковые изменения. Большое количество белых полос на ногтевых пластинах дают повод проверить пациента на заболевания, связанные с обменом веществ. Также один из самых видимых симптомов – симптом часовых стекол, это когда ногти увеличены в размерах и выпуклы. Подобное проявление указывает на заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы и легочных заболеваний.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог