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56 минут назад

Врач рассказал о проявляющейся желтухой смертельной болезни

Lenta.ru

Рак поджелудочной железы трудно диагностировать на ранних стадиях, так как его течение скрытое, а поздно проявляющиеся симптомы часто путают с симптомами других болезней, например: желтухи, рассказал член ассоциации онкологов RUSSCO, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Михаил Федянин. В беседе с «Лентой.ру» он уточнил, как именно маскируется это смертельное заболевание.

Врач рассказал о проявляющейся желтухой смертельной болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рак поджелудочной железы — один из самых агрессивных видов рака, предупредил врач. По его словам, болезнь трудно выявить на ранних стадиях, а находят его, когда человек обращается за медицинской помощью с подозрением на другие болезни. Первым признаком рака поджелудочной железы может быть желтуха, вызванная нарушением оттока желчи. Также может наблюдаться снижение веса, боли в животе и пояснице и повышение уровня глюкозы в крови, пояснил Федянин.

Процент пятилетней выживаемости больных опухолью поджелудочной железы зависит от стадии заболевания и типа опухоли. В большинстве случаях рака поджелудочной железы выявляют протоковую аденокарциному. В прошлом считалось, что пять и более лет проживают всего 4,4 процента пациентов, страдающих этим недугом, за последние 10 лет этот показатель удалось поднять лишь до 6,6 процента.

6-е место занимает болезнь по распространенности среди видов рака у взрослого населения

Сложность лечения рака поджелудочной железы связана с агрессивным течением болезни и ее выявлением на поздней стадии, неэффективностью скрининга. Химиотерапия, иммунотерапия и таргетная терапия оказываются менее эффективными при лечении этого вида рака, чем при борьбе с опухолями других органов.

«Ученые пытаются найти новые методы лечения. И новые лечебные подходы апробируют в первую очередь на раке поджелудочной железы», — подвел итог Федянин.

Болезни и лекарства,
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