Врач рассказала о пользе магния

Магний необходим организму человека. По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, он участвует как минимум в 600 биохимических реакциях.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Зачастую люди воспринимают этот микроэлемент только как успокоительное, а это неправильно. Ведь без магния невозможна работа мышц, включая сердце; регулирование артериального давления; поддержание нормального веса и много чего ещё.

Волкова подчеркнула, что магний всегда должен быть в организме в нужных количествах. Чтобы он хорошо усваивался и был максимально полезен, важна форма добавки. Среди самых полезных стоит выделить цитрат магния.

«В целом хороший, почти универсальный вариант. Встречаются жалобы на диарею и боль в желудке при использовании этой формы. В этом случае стоит исключить воспаление в кишечнике и/или сменить форму магния», — сказала врач.

Следующая форма — глицинат магния. Она соединяет в себе глицин и магний. Добавку рекомендуется принимать при синдроме хронической усталости и тазовой боли. В отличие от цитрата глицинат не вызывает слабительный эффект, отметила специалист.

Оротат магния — это так называемая кардиоформа, которая подходит людям, перенёсшим инфаркт. Её назначают при ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмиях, болях в мышцах и атеросклерозе. Нельзя употреблять при мочекаменной болезни.