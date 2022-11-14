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22 минуты назад

Эндокринолог назвала симптомы синдрома Кушинга

Vse42.ru

Эндокринолог Минздрава РФ Евгения Шарибжанова рассказала о признаках синдрома Кушинга, который является серьезной патологией и провоцирует ожирение, атрофию мышц и аритмию.

Эндокринолог назвала симптомы синдрома Кушинга
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, основным симптомом данной патологии является ожирение, причем жир откладывается в области шеи, груди, спины, живота и лица, а конечности в большинстве случаев остаются худыми.

– Лицо становится лунообразным, на нем появляется лихорадочный багрово-красный румянец, наблюдается угревая сыпь. <...> Происходит необратимая деформация позвоночника, больные сутулятся, у них нарушается осанка (кифоз, сколиоз), – пояснила Шарибжанова.

Она также рассказала, что на бедрах, предплечьях и животе появляются растяжки ярко-красного или фиолетового оттенка, жировые подушки над ключицей и периферические отеки. Кроме того, зачастую разрушается костная ткань, отмечается склонность к переломам. Характерно для синдрома Кушинга и повышение артериального давления, частые головные боли и быстрая утомляемость.

За счет избытка мужских гормонов у женщин появляется излишнее оволосение и наблюдается нарушение менструального цикла. У детей же ранним признаком является избыточный вес при задержке роста. При этом патология может проявиться в любом возрасте и быть и врожденной, и приобретенной.

Отмечается, что женщины в пять раз больше страдают от синдрома Кушинга, у них болезнь может начаться после родов и менопаузы. Также среди влияющих факторов общая интоксикация организма, объемные образования надпочечников, ряд наследственных факторов и длительный прием гормональной терапии.

Для лечения заболевания нужно устранить причину чрезмерной выработки гормонов надпочечников, привести в норму уровень кортизола и купировать неприятные симптомы. Для профилактики болезни важно не принимать гормональные препараты без назначения специалиста и обследоваться у эндокринологов, пишет издание "Известия".

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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