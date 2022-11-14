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3 часа назад

Врач рассказал о связи лишнего веса с онкологией

Москва24иещё 4

У людей с избыточной массой тела существует риск развития онкологического заболевания толстой кишки, рассказал врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы столичного Депздрава Вадим Кулушев.

Врач рассказал о связи лишнего веса с онкологией
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"В среднем каждые два лишних килограмма на метр в квадрате увеличивают вероятность развития заболевания. На каждые лишние два сантиметра объема талии риск также увеличивается", – сказал специалист в беседе с "Мослентой".

Если лишний вес появился в результате эндокринологических нарушений или из-за приема лекарств, и возможности сбросить его пока нет, отметил врач, то необходимо снизить остальные риски.

В частности, нужно увеличить физическую активность, есть больше овощей и фруктов, отказаться от вредных привычек. Кулушев отметил, что от развития колоректального рака никто не застрахован, поэтому необходимо проходить обследования для его раннего выявления.

Болезни и лекарства,
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