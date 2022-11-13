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31 минуту назад

Это первые признаки того, что у вас может быть повышен холестерин

Ferra.ru

Существуют факторы, тесно связанные с высоким уровнем холестерина. И если в вашей жизни они присутствуют, вполне вероятно, что ваш уровень холестерина повышен. Издание Eat this, not that! перечислило эти факторы.

Это первые признаки того, что у вас может быть повышен холестерин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Курение сигарет

Курение не только повышает уровень «плохого» холестерина и делает его более вязким, но и снижает уровень «хорошего» холестерина.

Недостаток упражнений

Врачи говорят, что отсутствие физических упражнений может повлиять на уровень холестерина. Американский колледж кардиологов рекомендует уделять активности хотя бы 30 минут в большинстве дней на неделе.

Вы едите слишком много сахара

Сахар тесно связан со снижением уровня «хорошего» холестерина и повышением «плохого».

Плохое питание

Нужно постараться наладить свой рацион в соответствии с современными рекомендациями.

Ожирение

Эксперты предупреждают, что ожирение тесно связано с высоким уровнем «плохого» холестерина, но хорошая новость заключается в том, что, сбрасывая вес, уровень можно снизить.

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