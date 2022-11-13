Врач рассказала, как остановить кровотечение из носа: видео

По статистике, каждый 50-й человек в мире сталкивается с проблемой частых кровотечений из носа. Этот симптом может появиться из-за разных факторов, но обусловлен он анатомическими особенностями: в носу расположены сотни капилляров, реагирующих даже на малейшее внешнее воздействие.

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, что нужно делать для оказания первой помощи при носовом кровотечении. Прежде всего, врач развенчивает миф о том, что нужно закидывать голову назад. Напротив, голову необходимо наклонить вперед, а на область переносицы приложить холодный компресс.

Подробнее о том, как остановить носовое кровотечение, смотрите в видео.