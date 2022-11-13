Россиянам объяснили, почему обильный пот — это не к добру

В целом потеть не зазорно, это естественная функция организма, который таким образом регулирует температуру тела. Волноваться нечего, когда это происходит в пределах нормы. А вот если даже дезодорант не справляется, то тут уже нужно разбираться в причинах.

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Нельзя со счетов сбрасывать и генетику — иногда она виновата в том, что текут ручьи. А иногда всему виной серьёзные заболевания.

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Надо понимать, что, какими бы разными ни были люди, размер потожировых желёз у них не меняется. То есть нельзя объяснить повышенную потливость тем, что этот человек крупнее, а значит, у него железа размером с самосвал. Обычно пот выделяется, когда на железу действует нервная система, поэтому спрашивать нужно с неё. Если сильно потеть вы стали с подросткового возраста, скорее всего, это просто наследственное — можно даже устроить родным допрос с пристрастием. А вот если раньше всё было нормально, а теперь внезапно дезодорант не справляется — вероятно, стоит поискать причину в себе.

Самое простое, но не самое безопасное — вы подхватили инфекцию. В таких случаях температура часто растёт, тело слабеет, а голова болит — так организм борется с заразой. Отлежаться дома пару деньков можно, но если становится хуже — лучше звонить врачам.

Нередко люди потеют из-за сахарного диабета, особенно когда повышается сахар. Но в таком случае пот ещё сопровождается жаждой и — как следствие — частыми походами в туалет, усталостью, зудом, потерей или набором веса. Стоит обратить внимание и на ранки — даже самые маленькие будут заживать целую вечность.

При гипертиреозе нарушается обмен веществ, поэтому случаются приступы аритмии и дрожи в руках. Вес растет, настроение скачет, а сверху это всё накрывает бессонница.

Как вариант, обильный пот может намекать на проблемы с неврологией, например, эпилепсией.

Зачастую потливость становится побочкой от назначенных врачом препаратов. Но если вы не принимаете никакие таблетки, а голова болит, сон не идёт, случаются головокружения и проблемы с координацией, то лучше обратиться к врачу. Похоже, тут проблемы с неврологической системой.

Самое неприятное — онкология, например лейкоз. Иммунная система борется с вредоносными клетками, поэтому и появляется пот. Особенно он опасен по ночам — значит, противостояние уже идёт, но других симптомов пока нет. Но простая потливость по ночам — ещё не признак рака крови. Для этого по телу должны появляться синяки. У людей с лейкозом часто нет ни на что сил, да и ничего не хочется, а ещё падает вес.