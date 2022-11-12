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2 часа назад

Нейробиологи показали эффективность лечения эссенциального тремора ультразвуком

Газета.Ru

Ученые из Университета Вирджинии провели клинические испытания, показавшие эффективность ультразвука для лечения эссенциального тремора, сопровождающегося дрожанием головы, конечностей и голосовых связок. Результаты опубликованы в Journal of Neurosurgery.

Нейробиологи научились лечить тремор ультразвуком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тремор может иметь различные причины: от перенесенного инсульта до болезни Паркинсона. Но существует также эссенциальный тремор, при котором дрожание возникает не из-за других болезней, а сам по себе. Заболевание это имеет наследственный характер и может проявиться как в молодом, так и в пожилом возрасте.

Традиционно эссенциальный тремор лечат хирургически. Ученые предложили альтернативу: сфокусированный ультразвук, не требующий ни разрезов, ни вскрытия черепа. Ультразвуковые волны проникают в мозг, где разрушают неисправные нервные цепи, которые и вызывают тремор.

В исследовании приняли участие 40 пациентов. Минимально инвазивная процедура проводилась под контролем магнитно-резонансной томографии (МРТ). Как пишут авторы разработки, участники исследования входили в аппарат МРТ с неконтролируемо трясущимися руками и выходили с восстановленной способностью писать или есть.

Исследователи сообщили, что через пять лет после лечения у участников клинических испытаний тремор уменьшился более чем на 70%. Прогрессирующих и отсроченных осложнений не было.

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