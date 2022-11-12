Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыты неочевидные причины боли в ногах

Lenta.ru

Боль в ногах может возникать не только из-за проблем с суставами и костями, но и из-за дефицита магния и калия или вследствие повреждения сосудов, заявил врач-невролог Артем Барышев. Некоторые другие неочевидные причины болевых ощущений в нижних конечностях он раскрыл «Известиям».

Раскрыты неочевидные причины боли в ногах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отметил специалист, причины болей в ногах можно разделить на три группы: суставные, мышечные и неврологические. Диагностировать проблемы первой категории, по его словам, проще всего: чем сильнее повреждаются суставы, тем интенсивнее боль. Как правило, неприятные ощущения появляются после любой физической нагрузки. Постепенно человеку становится труднее двигаться, разгибать и сгибать колени, вставать и садиться. Предотвратить развитие патологии можно при помощи правильного питания, богатого источниками коллагена, снижением нагрузки на суставы и грамотно составленной программой физкультуры.

Причину боли в ногах вследствие мышечных проблем определить сложнее, продолжил Барышев. Спровоцировать ее могут изменение или повреждение стенок сосудов ног или нарушение баланса микроэлементов, в первую очередь магния и калия. Как правило, боли этой категории сопровождаются появлением «сосудистых звездочек», синевой конечностей, быстрой усталостью и судорогами.

Сложнее всего с болями в ногах, вызванными повреждением нервов. Их заподозрить можно, если проблем с суставами не выявлено, а мышцы работают как обычно, но по вечерам сложно заснуть и хочется перекладывать ноги на кровати или вообще свесить их с нее. Среди других настораживающих симптомов Барышев назвал ощущение, будто пятки колют иголками по утрам.

«В этом случае не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением, следует обратиться к специалисту, который выявит истинную причину болезненных ощущений», — подчер

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители