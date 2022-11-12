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55 минут назад

Невролог назвала россиянам первые признаки деменции у пожилых

Vse42.ru

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина отнесла суетливость и равнодушие к внешнему виду к признакам деменции у пожилых людей.

Невролог назвала россиянам первые признаки деменции у пожилых
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами российский медик рассказала, какие изменения в поведении людей старшего возраста могут указывать на развитие деменции. По ее словам, к признакам данного недуга можно отнести растерянность и чрезмерную суетливость, передает издание "Известия".

– Особенно женщина может становиться какой-то неряшливой, с постоянно тревожным взглядом, не может сообразить, что делать. Суетится, суетится. Еда становится очень простой или только покупное, потому что сложное уже не получается готовить, – отметила врач.

Аникина добавила, что при развитии деменции люди становятся равнодушными к своему внешнему виду и перестают убираться в доме. Однако бывают и обратные ситуации, когда пациент начинает ярко одеваться и надевать слишком много украшений.

Также у человека появляются слова-паразиты в речи, возникают проблемы с памятью и страх перед всем новым, сообщила Аникина.

Болезни и лекарства,Марина Аникина,
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