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52 минуты назад

Можно ли избавиться от мигреней: лучшие методы

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Мигрень - первичная форма головной боли, которая проявляется повторяющимися приступами интенсивной односторонней боли в головы. Сопровождается тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязней. К сожалению, довольно многие сталкиваются с подобной проблемой. И зачастую подавить эти болевые ощущения в голове, как и сопутствующие ей симптомы, бывает очень непросто.

Можно ли избавиться от мигреней: лучшие методы
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как правильно стоит бороться с мигренью и ее проявлениями.

В основе боли лежит нейрогенное воспаление, которое вызывается вследствие выделения из волокон тройничного нерва.

Среди методов лечения есть лекарственные и нелекарственные. Ко вторым можно отнести холодовой компресс, самогипноз, рассасывание корки лимона, иглоукалывание, ароматерапию, герудотеоапию, вьетнамскую "звездочку", сине-зелёный световой спектр.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Лекарственная терапия включает в себя анальгетики и, в случае если они не помогают, используются триптаны.

Невролог назвал способы лечения мигрени

Есть ступенчатая терапия мигрени. Первая – анальгетики, НПВС, комбинированные препараты. Вторая – триптаны и, если необходимо, противорвотные препараты.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Лучше всего скомбинировать лекарственный и нелекарственный подходы, тогда это все это вкупе даст хороший результат.

Болезни и лекарства,
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