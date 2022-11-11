Можно ли избавиться от мигреней: лучшие методы

Мигрень - первичная форма головной боли, которая проявляется повторяющимися приступами интенсивной односторонней боли в головы. Сопровождается тошнотой, рвотой, свето- и звукобоязней. К сожалению, довольно многие сталкиваются с подобной проблемой. И зачастую подавить эти болевые ощущения в голове, как и сопутствующие ей симптомы, бывает очень непросто.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как правильно стоит бороться с мигренью и ее проявлениями.
В основе боли лежит нейрогенное воспаление, которое вызывается вследствие выделения из волокон тройничного нерва.
Лекарственная терапия включает в себя анальгетики и, в случае если они не помогают, используются триптаны.
Лучше всего скомбинировать лекарственный и нелекарственный подходы, тогда это все это вкупе даст хороший результат.