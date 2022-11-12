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1 час назад

Как быстро облегчить боль в спине без невролога: видео

Катерина Саломе

По статистике, от спинной боли страдает 80% населения земного шара. Этот симптом является самой частой причиной обращения к неврологу. Вот только зачастую он возникает внезапно, и у пациента может не быть возможности сразу же пойти к врачу.

В TikTok-аккаунте медицинского центра Proud Clinic появилось видео, в котором невролог Еленская Светлана рассказала, как быстро облегчить боль в спине. Эксперт продемонстрировала, как делать постизометрическую релаксацию.

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В комментариях некоторые пользователи подтвердили эффективность данного метода. «Пользуюсь таким "кубиком", очень хорошо помогает. Боль действительно уходит», — поделилась пользовательница Сети.

Ранее мы писали про три главных правила здоровой спины.

Болезни и лекарства,Видео,
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