По статистике, от спинной боли страдает 80% населения земного шара. Этот симптом является самой частой причиной обращения к неврологу. Вот только зачастую он возникает внезапно, и у пациента может не быть возможности сразу же пойти к врачу.
В TikTok-аккаунте медицинского центра Proud Clinic появилось видео, в котором невролог Еленская Светлана рассказала, как быстро облегчить боль в спине. Эксперт продемонстрировала, как делать постизометрическую релаксацию.
В комментариях некоторые пользователи подтвердили эффективность данного метода. «Пользуюсь таким "кубиком", очень хорошо помогает. Боль действительно уходит», — поделилась пользовательница Сети.
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