Ранняя диагностика рака

Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях значительно повышает вероятность ремиссии и благополучного исхода для пациентов. В России насчитывается свыше 3,7 миллиона онкобольных. И треть от всех случаев злокачественных образований выявляется на поздних стадиях, когда риск смертности возрастает в разы. Почему так происходит и как работают над повышением эффективности ранней диагностики онкозаболеваний в страховых медицинских компаниях — в материале «Ленты.ру».

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Летальный исход в течение года у пациентов с диагностированным на IV стадии онкологическим заболеванием наступает в 86 процентах случаев, а на ранних стадиях — только у 8-12 процентов пациентов. С 2020 по 2021 год выявляемость онкологии на ранних стадиях улучшилась на 1,7 процента, отмечает Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор НМИЦ радиологии, академик РАН. В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» государство поставило цель к 2024 году существенно, до 63 процентов, повысить долю выявленных на ранних стадиях злокачественных новообразований (ЗНО).

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Диспансеризация работает с перебоями

Медицинская статистика последних лет свидетельствует о том, что врачи начали ставить диагноз людям и назначать лечение до того, как ЗНО разовьется до III стадии. В то же время доля обнаружения последней IV стадии не снижается. Сегодня значительную часть запущенных случаев в России формируют такие онкологические заболевания, как рак молочной железы, шейки матки, прямой кишки и простаты, которые достаточно просто выявить на ранней стадии во время диспансеризации. Однако это происходит не так часто, как могло бы быть.

В 2021 году на I стадии было диагностировано 32,4 процента ЗНО (30,7 процента в 2020 году), а на II стадии — 25,5 процента (25,6 процента в 2020 году). Таких показателей удалось достичь за счет снижения доли онкологических заболеваний, диагностируемых на III стадии с 21,8 процента до 17,2 процента. В то же время на IV стадии в 2021 году ЗНО выявлялись в 21,3 процента случаев, а в 2020 году — в 20,5 процента. На III-IV стадии выявлялись в 2021 году 46,6 процента опухолей прямой кишки (48,9 процента в 2020 году), 34,1 процента случаев рака шейки матки (33,6 процента в 2020 году) и 27,1 процента случаев рака молочной железы (27,7 процента в 2020 году).

Для диагностирования рака шейки матки необходимо просто проходить цитологическое исследование, для обнаружения рака молочной железы — сделать маммографию, рака простаты — ПСА-тест, колоректального рака — сдать анализ на скрытую кровь.

Согласно приказу Минздрава России, женщинам с 18 до 64 лет исследование шейки матки проводят раз в три года, маммографию делают возрасте от 40 до 75 лет раз в два года. Начиная с 45-летнего возраста у мужчин ПСА-тест назначают каждые пять лет. Для обоих полов скрининг на колоректальный рак в возрасте от 40 до 64 лет проводится раз в два года, а с 65 до 75 лет — ежегодно.

По данным экспертиз качества медицинской помощи страховых медицинских организаций, каждый шестой случай проведения диспансеризации проблемный, обследования проводятся ненадлежащим образом. Так, эксперты «АльфаСтрахование — ОМС» отмечают, что 12 процентов онкоскринингов выполняются не полностью. Самые распространенные диагностические обследования, которые не получают пациенты во время скрининга, это исследования второго этапа диспансеризации — эзофагогастродуоденоскопия, ректороманография, КТ-томография легких, определение простат-специфического антигена. Причиной может быть как отсутствие нужного оборудования и лабораторных тестов, так и проблемы с персоналом и ресурсами в клиниках.

Эту статистику подтверждают и во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). В структуре обращений по профилю «онкология» почти 80 процентов обращений составляют жалобы на качество и доступность медицинской помощи в амбулаторных условиях и чуть больше 20 процентов — на оказание медпомощи в стационаре. «Крайне важным фактором в повышении процента выявления ЗНО на ранних стадиях является контроль качества оказания первичной медицинской помощи и прохождения диспансеризации со стороны независимых страховщиков», — отмечает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

Результаты независимого аудита страховыми медицинскими организациями должны восприниматься участниками здравоохранения как "дорожная карта" для устранения дефектов в ранней диагностике ЗНО и качества оказания медпомощи по профилю "онкология", —Дмитрий Кузнецов.

Улучшить раннее выявление ЗНО, расположенных в зонах доступных осмотру (кожа, мягкие ткани), или при наличии эффективного скрининга (рак шейки матки, толстой кишки и т.д.) можно относительно легко — нужно лишь эти осмотры и скрининги проводить, считает Николай Жуков — врач-онколог, профессор, член правления Российского общества клинической онкологии.

«Другой вопрос — как этого добиться, когда видно, что, во-первых, пациенты на скрининг не идут, а во-вторых, на детальный осмотр человека, пришедшего с другими проблемами, у врачей первичного звена часто просто нет времени. На весь контакт с больным отпущено несколько минут, — говорит Николай Жуков. — Это же касается выявления на ранних стадиях опухолей, которые недоступны для осмотра и не имеют эффективного скрининга. Они могут быть выявлены только при наличии онконастороженности и правильной оценке симптомов, но и на это врачу тоже нужно время. А вот откуда это время взять и как привести больных на скрининг — зависит от эффективности медицинского менеджмента и «стратегического планирования» системы здравоохранения, но, увы, эти вопросы так и остаются нерешенными».

Настороженность к онкозаболеваниям

Кроме проблемы недостаточного количества времени на пациентов, есть и еще одна. Президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровова считает, что немаловажная причина выявления онкологических заболеваний на поздних стадиях — это недостаточный опыт и компетенция врачей. «В их защиту можно сказать, что даже если их учили хорошо, но человек никогда не сталкивался с раком, вряд ли он будет онконасторожен. То есть сначала он будет лечить мастопатию и только потом заподозрит рак груди. Нужна постоянная учеба на онконастороженность всего первичного звена», — считает Ирина Боровова.

О недостаточной онкологической настороженности среди врачей говорят и данные результатов экспертиз, проведенных компанией «АльфаСтрахование — ОМС». Так, есть существенная доля пациентов (7,5 процента случаев) с диагностированным ЗНО на III-IV стадии, которые ранее уже проходили онкоскрининги в рамках профилактических мероприятий или наблюдались у узких специалистов.

На раннюю выявляемость злокачественных опухолей, кроме этих причин, напрямую влияет онконастороженность и отсутствие мотивации на прохождение скрининга у самих пациентов. По данным исследования «Madanes Россия», половина россиянок не проходят диспансеризацию. Большинство респонденток (64,3 процента) знают о том, для чего нужно проходить маммографию в рамках скрининга, но при этом 41 процент ни разу не проходили это исследование. Одной из причин, которая их останавливает, является сложность с получением направления на обследование по ОМС. Об этом сообщают 12 процентов опрошенных.

Помощь страховых медицинских организаций

В рамках функционала «Онко.net» «АльфаСтрахование — ОМС» активно работает над повышением эффективности ранней диагностики и снижением летальности пациентов. Программа реализуется с 2021 года по двум направлениям: работа с застрахованными из групп риска по их вовлечению в онкоскрининг, а также адресное сопровождение и контроль качества оказания медицинской помощи до и после постановки онкологического диагноза.

«Мы проводим серьезную работу по повышению онконостороженности застрахованных, для обеспечения максимального охвата скринингами населения в возрасте 40 лет и старше. Путь прохождения диспансеризации выстраивается как по каждому конкретному случаю, адресно, так и системно при работе с потоками пациентов и медицинскими организациями, — рассказывает директор по региональному управлению «АльфаСтрахование — ОМС» Светлана Бабарыкина. — Для того чтобы диагностика проводилась в полном объеме, наши страховые представители оказывают пациентам группы риска содействие в получении направления на обследования, контролируют сроки оказания медпомощи и ее доступность. Например, если женщина прошла маммографию и нуждается в уточнении диагноза, специалисты СМО помогают ей записаться на прием к врачу, получить направление по форме заболевания 057-у, пройти дополнительные обследования, маршрутизируют в стационар, чтобы пациент был госпитализирован своевременно, без задержек».

По мнению ВСС и пациентских организаций, очень важно предоставить страховщикам онлайн-доступ к онкологическому регистру для своевременного получения информации о пациентах с подозрением на онкологическое заболевание или с уже установленным диагнозом. Это связано с необходимостью контроля соблюдения медицинскими организациями требований к срокам, этапности и объемам предоставления пациентам медпомощи.