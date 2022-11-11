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1 час назад

О каких болезнях говорят холодные руки и ноги у пожилых

Москва24

Холодные руки и ноги могут говорить о наличии атеросклероза или анемии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

О каких болезнях говорят холодные руки и ноги у пожилых
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Если у человека руки и ноги всегда были теплыми, и вдруг он начал замечать, что они становятся холодными, это повод обратиться к врачу, поскольку речь может идти о патологических процессах в организме, говорит специалист.

"Если есть анемия, тоже могут руки и ноги холодеть. Но это никогда не бывает изолированным симптомом, это все в комплексе", – добавляет врач.

Однако холодные руки и ноги не всегда сигнализируют о патологии. У некоторых людей они могут быть такими на протяжении всей жизни, и в этом нет ничего опасного, подчеркнула Ярцева.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
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