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1 час назад

Названа основная причина частых болезней человека

FBM.ru

Здоровье пищеварительной системы и кишечника могут оказаться под серьезной угрозой, если вовремя не обратить внимание на первоначальные признаки. А именно от этого напрямую зависит здоровье человека в целом. Об этом сообщает КТВ-ЛУЧ, ссылаясь на публикацию биохимика Эрика Энгла в журнале The Healthy.

Названа основная причина частых болезней человека
Фото: FBM.ruFBM.ru

Ученый поделился, что состав микробов кишечника определятся генами, но при этом сильное влияние на его здоровье оказывают диеты, физическая активность и стрессы.

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Первым признаком, говорящим о наличии проблем с кишечником, является систематическое вздутие живота. Исправить данную ситуацию можно с помощью коррекции питания и образа жизни в целом. Такой совет дает Фрэнк Липман, являющийся доктором медицины Нью-Йоркского центра медицины.

Второй симптом – регулярная раздражительность, ухудшение настроения и другие эмоциональные всплески. Преимущественно нейротрансмиттеры вырабатывают в кишечнике, из-за чего работа мозга зачастую зависит от здоровья кишечника. При наличии дисбаланса полезных и вредных бактерий, у человека могут наблюдаться проблемы с памятью, ясностью ума, а также появляются беспокойство и депрессивное состояние.

Сильная тяга к сахару является третьим признаком вероятных проблем с кишечником. Сахар является питательным веществом для бактерий и дрожжей в организме человека, поэтому высокое его содержание в комплексе с рафинированными углеводами нередко вызывает увеличение количества вредных бактерий, что становится причиной нарушения работы кишечника.

Частые простудные заболевания – также один из признаков нарушения здоровья кишечника. В соответствии с результатами исследования Американского общества микробиологии, здоровый кишечный микробиом способен продлить человеку жизнь на несколько лет. А вот нездоровый микробиум как раз таки провоцирует частые болезни.

При ухудшении состояния кожи также следует обратить внимание на здоровье кишечника. Результаты исследования, опубликованного в Международном журнале женской дерматологии и Frontiers in Microbiology, показывают непосредственное влияние пробиотиков на кожные заболевания, такие как акне и псориаз.

Исследование, которое было опубликовано в журнале American Journal of Rhinology & Allergy, говорит о том, что наличие хронических инфекций пазух носа связано с отсутствием необходимого бактериального разнообразия, а также определенных бактерий в микробиоме пазух носа. Однако, автор исследования подчеркивает, что микробиом кишечника, в высокой долей вероятности, также оказывает на это влияние.

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