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2 часа назад

Врач дал советы, как избежать заражения ОРВИ

Вечерняя Москваиещё 1

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, как избежать заражения ОРВИ в осенне-зимний период.

Врач дал советы, как избежать заражения ОРВИ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первое правило — нужно как можно меньше находиться в тесных закрытых помещениях, где большое скопление людей. Это общественный транспорт, торговые центры.

— Если вам предстоит путешествие через скопление людей, то лучше воспользоваться банальной медицинской маской. Она достаточно хорошо защищает от всех респираторных вирусных инфекций, — посоветовал эксперт в комментарии МИР 24.

Дома и в офисах нужно часто проветривать помещения, желательно каждые два часа. Также нужно обязательно мыть руки перед едой.

Болибок также посоветовал сделать прививки от гриппа и коронавируса.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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