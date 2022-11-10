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1 час назад

Как связаны боль в шее и нервное напряжение

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Нередко людям приходится сталкиваться с болями в шее, которые трудно объяснить распространенными причинами – травмами или результатами физических нагрузок. И даже "продуло" или "отлежал" не всегда являются подходящим объяснением. "Рамблер" узнал у эксперта, может ли боль в шее быть следствием нервного перенапряжения и как связаны эти вещи между собой.

Как связаны боль в шее и нервное напряжение
Фото: UnsplashUnsplash
Боли в шее, как правило, связаны с мышечным спазмом. Мышечный спазм иннервируется нервными окончаниями. И прохождение болевого импульса будет усиливать стресс, который приводит в напряжение нервные волокна. Это замкнутый круг, когда у человека есть болевой синдром и нервное напряжение.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Провоцирующим боль в шее может быть стрессовый фактор, потому что он приведет в напряжение нервные волокна, а на любой мышечный спазм они будут реагировать остро.

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Все зависит от того, чем именно вызвана боль в области шеи. Это может быть мышечный спазм, вызванный проблемами с шейным отделом позвоночника – в таком случае стресс на эти ощущения никак влиять не будет, он их не усилит.

Но если это проблема невритов, мышечного спазма, то стресс оказывает негативное влияние из-за того, что нервные волокна находятся в напряжении, и достаточно одного движения, чтобы вызывать усиленную боль в области шеи.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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