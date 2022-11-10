Офтальмолог рассказала о распространении врожденной близорукости

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала, что в мире наблюдается резкое увеличение числа случаев ранней и даже врожденной близорукости. Об этом сообщает "Радио 1".
По ее словам, это связано с развитием медицины, которая позволяет выходить глубоко недоношенных детей с недоразвитой сетчатка.
"По близорукости сейчас все совсем все плохо. Мы говорим о "пандемии" близорукости. Она возникает в самом раннем возрасте, а порой даже бывает врожденной", – рассказала Шилова.
Офтальмолог подчеркнула, что чем больше рождается недоношенных детей, тем больше проблем с близорукостью.
Ранее офтальмолог Анна Попова рассказала, что миокимию, или подергивание века, могут спровоцировать несколько факторов, например продолжительная работа за компьютером, дефицит витаминов, аллергическая реакция и неправильное питание.
Чтобы избежать такой проблемы, врач посоветовала контролировать потребление кофе и энергетиков, спать как минимум семь часов в сутки, давать глазам отдыхать во время работы за компьютером, а также следить за питанием.