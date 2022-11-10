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1 час назад

Офтальмолог рассказала о распространении врожденной близорукости

Москва24

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала, что в мире наблюдается резкое увеличение числа случаев ранней и даже врожденной близорукости. Об этом сообщает "Радио 1".

Офтальмолог рассказала о распространении врожденной близорукости
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, это связано с развитием медицины, которая позволяет выходить глубоко недоношенных детей с недоразвитой сетчатка.

"По близорукости сейчас все совсем все плохо. Мы говорим о "пандемии" близорукости. Она возникает в самом раннем возрасте, а порой даже бывает врожденной", – рассказала Шилова.

Офтальмолог подчеркнула, что чем больше рождается недоношенных детей, тем больше проблем с близорукостью.

Ранее офтальмолог Анна Попова рассказала, что миокимию, или подергивание века, могут спровоцировать несколько факторов, например продолжительная работа за компьютером, дефицит витаминов, аллергическая реакция и неправильное питание.

Чтобы избежать такой проблемы, врач посоветовала контролировать потребление кофе и энергетиков, спать как минимум семь часов в сутки, давать глазам отдыхать во время работы за компьютером, а также следить за питанием.

Болезни и лекарства,Анна Попова,Госдума,
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