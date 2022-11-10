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1 час назад

Какое заболевание можно принять за деменцию

Секрет Фирмы

Многие боятся в старости заболеть деменцией, или приобретённым слабоумием. При таком заболевании человек постепенно теряет память, утрачивает способность мыслить и выполнять ежедневные действия, то есть становится практически беспомощным. И процесс необратим.

Какое заболевание можно принять за деменцию
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Однако встречаются состояния, которые очень напоминают деменцию, но на самом деле вполне излечимы. При такой псевдодеменции у человека тоже снижаются когнитивные функции. Но если вылечить основное заболевание, их тоже можно восстановить.

Обратимая деменция может возникать при некоторых психиатрических заболеваниях, например, при депрессии, рассказала «Известиям» невролог Марина Аникина.

Ещё одно заболевание, которое может сопровождаться симптомами деменции, — нормотензивная гидроцефалия. Во время этой болезни в желудочках мозга накапливается жидкость. Если она не запущена, лечение поможет пациенту вернуться в прежнее состояние.

Настоящая деменция, как правило, развивается у пожилых людей старше 70 лет. Также в зоне риска те, кто перенёс инсульт, и люди с повышенным давлением.

Болезни и лекарства,Марина Аникина,
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