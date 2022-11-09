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32 минуты назад

Врач Алехина назвала признаки скорой деменции, проявляющиеся при пробуждении

Вечерняя Москва

Новое исследование ученых подтвердило связь между обструктивным апноэ во сне и повышенным риском развития деменции. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алехина.

Названы признаки скорой деменции, проявляющиеся при пробуждении
Фото: PixabayPixabay

— Ученые разработали новый способ вызвать нарушение дыхания во сне и обнаружили, что у мышей проявляются обостренные патологические признаки болезни Альцгеймера, — заявила она.

По словам невролога, гипоксия вызывает такую же избирательную дегенерацию нейронов, которая характерна для деменции. Однако еще предстоит определить, как различные степени гипоксии влияют на риск развития заболевания.

Частый храп, нехватка воздуха и тихие остановки дыхания, которые могут длиться от нескольких секунд до минут — явные признаки апноэ во сне, передает слова Алехиной «МедикФорум».

До этого Алехина назвала два типа юмора, связанных с угасанием мозга и деменцией. Она сообщила, что особенности чувства юмора человека могут свидетельствовать о наличии признаков слабоумия.

Болезни и лекарства,
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