Названы признаки скорой деменции, проявляющиеся при пробуждении

Новое исследование ученых подтвердило связь между обструктивным апноэ во сне и повышенным риском развития деменции. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алехина.

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— Ученые разработали новый способ вызвать нарушение дыхания во сне и обнаружили, что у мышей проявляются обостренные патологические признаки болезни Альцгеймера, — заявила она.

По словам невролога, гипоксия вызывает такую же избирательную дегенерацию нейронов, которая характерна для деменции. Однако еще предстоит определить, как различные степени гипоксии влияют на риск развития заболевания.

Частый храп, нехватка воздуха и тихие остановки дыхания, которые могут длиться от нескольких секунд до минут — явные признаки апноэ во сне, передает слова Алехиной «МедикФорум».