Птичий грипп атакует. Что творится на Сахалине: видео

Несколько лет назад птичий грипп вызывал у всего медицинского сообщества серьезные опасения, но в последнее время об этой болезни ничего не слышно. Однако на самом деле вирус все еще живет.
Напомним, птичий грипп, представляет собой инфекционный тип гриппа, который распространяется среди птиц. В редких случаях это может повлиять на человека.
Существует множество различных штаммов вируса птичьего гриппа. Большинство из них не заражают человека. Но есть 4 штамма, вызывающие беспокойство в последние годы:
H5N1 (с 1997 г.)
H7N9 (с 2013 г.)
H5N6 (с 2014 г.)
H5N8 (с 2016 г.)
Птичий грипп передается человеку при тесном контакте с зараженной птицей (мертвой или живой).
Теперь очаг заболевание проявился на юге Сахалина. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.
Ранее мы писали о смертельных последствиях гриппа.