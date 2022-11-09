Птичий грипп атакует. Что творится на Сахалине: видео

Несколько лет назад птичий грипп вызывал у всего медицинского сообщества серьезные опасения, но в последнее время об этой болезни ничего не слышно. Однако на самом деле вирус все еще живет.

Напомним, птичий грипп, представляет собой инфекционный тип гриппа, который распространяется среди птиц. В редких случаях это может повлиять на человека.

Существует множество различных штаммов вируса птичьего гриппа. Большинство из них не заражают человека. Но есть 4 штамма, вызывающие беспокойство в последние годы:

H5N1 (с 1997 г.)

H7N9 (с 2013 г.)

H5N6 (с 2014 г.)

H5N8 (с 2016 г.)

Птичий грипп передается человеку при тесном контакте с зараженной птицей (мертвой или живой).

Теперь очаг заболевание проявился на юге Сахалина. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.