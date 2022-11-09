Пациенты с болезнью Паркинсона пожаловались на нехватку лекарств

В России наблюдается нехватка жизненно необходимых лекарств для пациентов с болезнью Паркинсона. Как рассказали в фонде помощи и содействия людям с этой болезнью «Движение — жизнь», сегодня необходимость в ежедневном приеме лекарств испытывают 300 тысяч пациентов с Паркинсоном из 350 тысяч зарегистрированных больных.

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Эти препараты ранее закупались у израильской компании Teva, а также швейцарской Hoffmann-La Roche и индийской Sun Pharmaceuticals. Однако после мартовских событий большинство зарубежных фармкомпаний объявили о своем уходе с российского рынка.

В результате поставки препаратов для больных Паркинсоном сократились на 49%. ФАС попыталась решить проблему, увеличив закупочную цену на препараты леводопы отечественных производителей «Изварино Фарма» и «Канонфарма», однако на ситуацию это не повлияло.