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2 часа назад

Пациенты с болезнью Паркинсона в России пожаловались на нехватку жизненно важных лекарств

runews24.ru

В России наблюдается нехватка жизненно необходимых лекарств для пациентов с болезнью Паркинсона. Как рассказали в фонде помощи и содействия людям с этой болезнью «Движение — жизнь», сегодня необходимость в ежедневном приеме лекарств испытывают 300 тысяч пациентов с Паркинсоном из 350 тысяч зарегистрированных больных.

Пациенты с болезнью Паркинсона пожаловались на нехватку лекарств
Фото: RuNews24RuNews24

Эти препараты ранее закупались у израильской компании Teva, а также швейцарской Hoffmann-La Roche и индийской Sun Pharmaceuticals. Однако после мартовских событий большинство зарубежных фармкомпаний объявили о своем уходе с российского рынка.

В результате поставки препаратов для больных Паркинсоном сократились на 49%. ФАС попыталась решить проблему, увеличив закупочную цену на препараты леводопы отечественных производителей «Изварино Фарма» и «Канонфарма», однако на ситуацию это не повлияло.

В Фонде помощи больным Паркинсоном говорят, что направили депутатам уже более 400 писем с просьбой решить проблему нехватки жизненно необходимых препаратов, однако отклика они пока не получили.

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