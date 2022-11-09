Почему болеть инфарктом не так страшно, как 10 лет назад

«Мы сталкиваемся с инфарктом миокарда после перекрытия коронарной артерии сердечной мышцы, которая ей кровоснабжается. Ткани начинают очень быстро отмирать. У нас примерно час–два, чтобы эту артерию открыть. Любой фельдшер скорой помощи может провести эту процедуру – растворить тромб в его квартире. С точки зрения острого коронарного синдрома будущее наступило – где бы ты не проживал, тебя обязательно подхватят, в течение очень короткого времени пациент оказывается на ангиографическом столе», – сказал Проваторов.