Почему болеть инфарктом не так страшно, как 10 лет назад

В кардиологии будущее уже наступило. Пациент с острым коронарным синдромом в течение очень короткого времени получает всю необходимую квалифицированную помощь. Об этом в программе «Евразия. История успеха» на телеканале «МИР» рассказал главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.
По словам специалиста, болеть инфарктом сегодня не так страшно, как 10 лет назад.
«Мы сталкиваемся с инфарктом миокарда после перекрытия коронарной артерии сердечной мышцы, которая ей кровоснабжается. Ткани начинают очень быстро отмирать. У нас примерно час–два, чтобы эту артерию открыть. Любой фельдшер скорой помощи может провести эту процедуру – растворить тромб в его квартире. С точки зрения острого коронарного синдрома будущее наступило – где бы ты не проживал, тебя обязательно подхватят, в течение очень короткого времени пациент оказывается на ангиографическом столе», – сказал Проваторов.
Он подчеркнул, что по-прежнему большой проблемой остается нежелание многих пациентов вовремя обратиться за профессиональной помощью.
«Порядка 40-50% смертей от инфаркта происходит не в стационарах. Люди умирают у себя дома. Многие наши пациенты терпят боль, достаточно сильную. Может быть, это какое-то недоверие к врачам, причем совершенно необоснованное. Я погружен в эту систему. В большинстве стационаров работают очень квалифицированные кардиологи», – отметил главный кардиолог ЦФО.
По словам врача, инфаркт молодеет. Этому способствуют курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни. При этом молодые люди зачастую болеют гораздо тяжелее, чем пожилые. Однако при своевременном обращении к специалистам гарантирован положительный прогноз. По словам Проваторова, за последние два-три года продолжительность жизни кардиологических пациентов существенно возросла.